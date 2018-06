Água sobe e morador de rua é resgatado no RS A chuva que cai há quase uma semana no RS continua fazendo estragos. Ontem, após 48 horas ininterruptas de aguaceiro na capital, o Corpo de Bombeiros resgatou um morador de rua que vive sob uma das pontes do Arroio Dilúvio, na Avenida Ipiranga. No interior, ficaram alagadas Santa Maria e Cruz Alta. Novo Hamburgo também teve problemas.