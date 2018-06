Águia de Ouro aposta nas sensações trazidas pelo sorvete

No calor do carnaval, duas escolas apostaram no sorvete como enredo. Mas, diferentemente da Acadêmicos da Tucuruvi, que vai contar a história do gelado, a Águia de Ouro resolveu apostar nos sentidos que o sorvete desperta. A idéia é 'fundir dois enredos (sorvetes e sentidos) em um só', afirma o presidente da escola, Sidnei Carriuolo. Segundo o carnavalesco carioca Victor Santos, de 38 anos, que já trabalhou com Joãozinho Trinta na Beija-Flor, cada carro trabalhará um sentido humano. O primeiro, no qual o gelo será o elemento principal, vai falar do tato. Todo em prata e branco, vai abrir caminho para o carro da visão, o qual fará o desfile da Águia ganhar cor. 'As alas começam a ficar mais coloridas', diz. O terceiro carro será o do olfato, que vai lançar aromas para o público. Embora não estejam confirmados, os aromas deverão ser de baunilha e chocolate, para combinar com o enredo. A decoração do carro terá vários elementos baseados na magia. 'É uma linguagem mágica, das fadas elementais do ar, que pode modificar o seu espírito. É a representação de como o sorvete conduz a um estado de felicidade', teoriza Santos.O carnavalesco promete uma surpresa para o quarto carro, que tratará do paladar. 'Será romântico, com uma escultura de um homem e uma mulher se beijando. Inspirado em Don Juan, representará o beijo doce, que seduz as mulheres.' Já o quinto carro alegórico, sobre a audição, foi o mais difícil de relacionar com o sorvete. Por isso, a escola resolveu usar o samba sobre o sorvete como referência. 'Mostrará como o sorvete virou samba.' Como em 2007, a escola ficou em 4º lugar apostando em inovações, este ano algumas delas deverão ser novamente testadas. 'A bateria, em vez de vir no meio, veio na frente, após a comissão de frente. O povo ficou enlouquecido. Nem no Rio isso foi feito. Então este ano teremos que ter mais inovação para cumprir a expectativa', garante Santos, que está há cinco anos na Águia de Ouro, período em que a escola se consolidou entre as maiores do grupo especial.