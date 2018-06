Ainda com cordão umbilical, bebê é encontrado em caixa de sapatos no ES

SÃO PAULO - Um recém-nascido foi abandonado dentro de uma caixa de sapato em um terreno baldio em Colatina, no Espírito Santo, no domingo, 25. Ele foi encontrado por um casal de empresários que mora perto do terreno. A criança foi levada para o Hospital São José, onde passou por exames.

O bebê ainda estava com o cordão umbilical e sujo de sangue. O estado de saúde do menino é bom e considerado estável.

A criança deve ser encaminhada para um abrigo após receber alta do hospital. Os pais da criança ainda não foram localizados.