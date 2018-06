Ainda há ingressos para os dois dias do desfile de SP A três dias do desfile das escolas de samba do Grupo Especial em São Paulo, restam 29% dos ingressos para arquibancada, cadeira e mesa de pista do sambódromo. Para os camarotes, ainda há 40% das entradas disponíveis. Só não há mais ingressos no setor C do Sambódromo. Os ingressos variam conforme a localização: para arquibancada, custam de R$ 40 a R$ 110; na cadeira, de R$ 140 a R$ 280; a mesa (quatro lugares) varia de R$ 700 a R$ 1.340. Isso por dia de apresentação - os desfiles são nesta sexta-feira e sábado. Um camarote simples, para dez pessoas, vai de R$ 8,7 mil a R$ 15 mil. O especial, para 25 foliões, varia de R$ 20 mil a 32 mil. Estudantes, idosos e aposentados pagam meia. As entradas podem ser compradas em 19 pontos de vendas, distribuídos entre São Paulo, Rio e Belo Horizonte. Informações pelo site. Como de costume, as lojas da região da Rua 25 de Março, no centro da capital, registram grande movimento nesta época do ano, com a venda de fantasias e acessórios.