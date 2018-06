Ainda na UTI, Alencar lê trechos de sua biografia

O vice-presidente José Alencar deve ser submetido a uma nova sessão de hemodiálise hoje no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, segundo o médico Paulo Hoff. Ontem, ele realizou a segunda sessão na semana, por conta de complicações renais e continua internado na unidade de terapia intensiva (UTI).

De acordo com Hoff, Alencar está animado e a continuidade da hemodiálise depende de avaliações nos próximos dias. O médico disse ainda que o objetivo é fazer o tratamento sem pressa para que Alencar possa participar da posse de Dilma Rousseff. "O plano é estar em Brasília no dia 31 de dezembro para descer a rampa (do Palácio do Planalto) com Lula", contou.

Ontem, Alencar recebeu a visita de Robson Braga de Andrade, presidente da Confederação Nacional da Indústria (CNI). Recebeu exemplar do livro José Alencar - Amor à vida, da jornalista Elaine Cantanhêde. O vice-presidente folheou a publicação e leu trechos da obra. Disse que poderia ler mais à noite. "Ele demonstra ter bastante força", contou Andrade ao sair do hospital.