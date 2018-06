Ainda não há decisão sobre substituto de Pereira, diz Jobim

O ministro da Defesa, Nelson Jobim, disse nesta quarta-feira, 1, que ainda não há uma decisão o nome do substituto do atual presidente da Infraero, brigadeiro José Carlos Pereira. A informação foi dada após encontro com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Veja Também: Leia os últimos diálogos dos pilotos no Airbus Caixa-preta aponta que piloto não conseguiu desacelerar Airbus Brigadeiro diz que caixa-preta revela um 'filme de terror' CPI quer inquérito sobre vazamento de dados da caixa-preta Quem são as vítimas do vôo 3054 Galeria de fotos Opine: o que deve ser feito com Congonhas? Cronologia da crise aérea Vídeos do acidente Tudo sobre o acidente do vôo 3054 Um dos nomes que estavam cotados é o de Sérgio Gaudenzi, presidente da Agência Espacial Brasileira e membro do PSB. A permanência de José Carlos Pereira na presidência da estatal ficou insustentável após o acidente com o vôo 3054 da TAM, quando, no dia 17 de julho, um Airbus da empresa caiu no Aeroporto de Congonhas após uma tentativa frustrada de pouso. Na segunda-feira, 30, o governo anunciou que Pereira sairia do cargo e que um novo presidente seria escolhido para a estatal. A confirmação da saída de Pereira foi dada na reunião da Coordenação Política, no Palácio do Planalto. Na segunda, Jobim antecipou que o ex-presidente do Banco do Brasil, Rossano Maranhão, não poderá assumir a presidência da estatal. Maranhão não poderá assumir a Infraero porque há impedimentos, segundo o ministro. Apesar disso, ele poderia ajudar no conselho administrativo da estatal. Caixa-preta e tráfego aéreo Também na coletiva, Jobim disse que não lhe cabe comentar comentar as informações - que começaram a ser divulgadas nesta quarta - sobre o conteúdo das caixas-pretas do Airbus da TAM que explodiu no Aeroporto de Congonhas no dia 17 de julho. "Estou conhecendo as hipóteses, mas não cabe a mim emitir qualquer juízo, até porque isso seria prematuro", afirmou. "Mesmo que tivesse competência para fazê-lo, não há elementos, ainda, para afirmar definitivamente qualquer coisa", disse Jobim, na entrevista coletiva que deu há pouco no Palácio do Planalto. Ele voltou a dizer que governo não recuará da decisão de reduzir o tráfego no Aeroporto de Congonhas (SP). Em entrevista no Palácio do Planalto, o ministro afirmou que as medidas tomadas pelo governo para redistribuir os vôos e reorganizar a malha viária levaram em conta a segurança dos passageiros. "A regra é a segurança, e não as conveniências", afirmou. Segundo Jobim, o Aeroporto de Congonhas, onde explodiu um Airbus da TAM no dia 17, não deverá mais ser um ponto de distribuição de vôos com conexões e escalas. "Será exclusivamente um aeroporto ponto a ponto, ou seja, de vôos diretos limitados a duas horas de duração", explicou. O ministro disse que cabe às companhias aéreas se adequar às medidas adotadas pelo governo. "A forma de se ajustar é problema delas", disse. Forças Armadas Durante solenidade nesta quarta, Jobim, sem citar a questão da crise no setor aéreo, fez um discurso ressaltando a importância das Forças Armadas para o País. Observou que os militares foram importantes para a preservação do território nacional no período do Brasil-Colônia e que em diversos outros momentos da História estiveram à disposição do País. "Este governo está fazendo um trabalho para que as Forças Armadas tenham envergadura e estrutura para uma política de defesa condizente com o século 21." disse que "a Marinha, o Exército e a Aeronáutica estão sempre à disposição da Nação." O comandante da Aeronáutica, brigadeiro Juniti Saito, ao sair da solenidade, falou rapidamente com jornalistas sobre o processo de apuração das causas do acidente em que um Airbus da TAM explodiu no Aeroporto de Congonhas dia 17 de julho matando 199 pessoas. Saito disse que "é preciso ter paciência para esperar o relatório final das investigações" sobre o acidente. Saito fez a declaração ao sair do Palácio do Planalto após participar da solenidade de apresentação de oficiais das forças Armadas promovidos.