Air France agiliza troca de sensores de velocidade--sindicato

A Air France não comentou o anúncio do sindicato.

Mensagens automáticas enviadas pelo avião antes da queda no oceano Atlântico mostraram inconsistências nos sensores, que se tornaram alvo principal dos investigadores que apuram as causas da queda do avião com 228 pessoas a bordo.

"A Air France nos apresentou um calendário de substituição bastante acelerado", disse Erick Derivty, porta-voz do Sindicato Nacional dos Pilotos (SNPL), à rádio France Info.

Um outro sindicato menor pediu também nesta terça-feira que os pilotos da companhia aérea se recusem a voar nos Airbus A330 e A340 até que os sensores de velocidade sejam trocados.

(Por Jean-Baptiste Vey)