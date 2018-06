Air France desativa centro de assistência em hotel do Rio

Galeria de fotos: buscas do Voo 447

A última família saiu nesta segunda, 16. A Air France arcava com o pagamento da hospedagem e mantinha no local, desde o último dia 9, quatro psicólogos, dois psiquiatras e dois médicos clínicos para prestar assistência aos parentes. Agora, um funcionário da Air France ficará em um posto no estabelecimento, das 9 às 18 horas, para fornecer informações aos familiares.

Alguns parentes criticaram a medida. O militar aposentado Nelson Faria Marinho, pai do engenheiro Nelson Marinho, disse que "as famílias estão entregues à própria sorte". Ele e o irmão da passageira Adriana Francisca Van Sluys, o gerente de hotel Maarten Van Sluys, retornaram no domingo de Recife onde, segundo Marinho, "foram mal recebidos", pois não obtiveram o acesso aos corpos das vítimas.

De acordo com o militar, 16 corpos estariam com o trabalho de identificação avançado na capital pernambucana. Ele disse que ouviu dos militares que o acesso aos corpos estava proibido, porque "o desastre envolveu pessoas de outros países".

"Agora, vamos nos reunir com outras famílias para tratar do processo que abriremos contra a Air France, na França. Minha filha, que mora naquele país, voltou de lá com a notícia de que os familiares franceses já estão organizados", declarou.

