Air France divulga lista com nomes autorizados de brasileiros

A assessoria de comunicação da Air France divulgou na quarta-feira a lista de passageiros do Voo AF 447, cujos destroços foram encontrados na última terça-feira, 2, no Oceano Atlântico. Segundo a empresa, havia 59 brasileiros no avião- 58 passageiros e um tripulante. Destes, 53 nomes foram autorizados pelas famílias a serem divulgados.

Segundo a Air France, viajavam 61 franceses, 26 alemães, nove italianos, nove chineses, seis suíços,cinco ingleses, cinco libaneses, quatro húngaros, três eslovacos, três noruegueses, três irlandeses, dois americanos, dois espanhóis, dois marroquinos e dois poloneses. Havia também um cidadão de cada um dos seguintes países: África do Sul, Argentina, Áustria, Bélgica, Canadá, Croácia, Dinamarca, Islândia, Estônia, Gâmbia, Holanda, Filipinas, Romênia, Rússia, Suécia e Turquia.

Confira os nomes:

ADRIANA HENRIQUES

ADRIANA SLUIJS

ANA CAROLINA SILVA

ANA LUISA CURTY

ANGELA CRISTINA DE OLIVEIRA SILVA

ANTONIO AUGUSTO GUEIROS

BIANCA COTTA

BRUNO PELAJO

CARLOS MATEUS

CARLOS EDUARDO DE MELLO

DEISE POSSAMAI

EDUARDO MORENO

FERDINAND PORCARO

FRANCISCO VALE

GUSTAVO MATTOS

IZABELA KESTLER

JEAN CLAUDE LOZOUET

JOAO MARQUES SILVA

JOSE SOUZA

JOSE GREGORIO MARQUES

JOSE ROBERTO GOMES DA SILVA

JULIA CHAVES DE MIRANDA SCHMIDT

JULIANA DE AQUINO

LEONARDO DARDENGO

LEONARDO PEREIRA LEITE

LETICIA CHEM

LUCIANA SEBA

LUIS CLAUDIO MONLEVAD

LUIS ROBERTO ANASTACIO

MARCELA PELLIZZON

MARCELO OLIVEIRA

MARCIA MOSCONDE FARIA

MARCO MENDONCA

MARIA VALE

MARIA TERESA MARQUES

MATEUS ANTUNES

NELSON MARINHO

OCTAVIO ANTUNES

PATRICIA ANTUNES

PAULO VALE

PEDRO LUIZ DE ORLEANS E BRAGANCA

ROBERTO CHEM

SILVIO BARBATO

SIMONE ELIAS

SOLU WELLINGTON VIEIRA DE SA

SONIA FERREIRA

SONIA MARIA CORDEIRO PORCARO

TADEU MORAES

VALNIZIA BETZLER

VANDERLEIA CARRARO

VERA CHEM

VERONICA IVANOVITCH

WALTER CARRILHO JUNIOR