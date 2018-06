Air France divulga nota sobre relatório do voo 447

A Air France divulgou na tarde desta quinta-feira, 2, uma nota sobre o primeiro relatório do Escritório de Investigações e Análises para a Aviação Civil (BEA) acerca do acidente com o Airbus A 330-200, que caiu no dia 31 de maio no Oceano Atlântico com 228 pessoas a bordo. A empresa informa que levará em consideração os pontos levantados pelo BEA e lista as medidas que já havia tomado em termos de segurança de voo antes do acidente.

