Air France promete indenizar familiares de vítimas do voo 447

A Air France vai indenizar as famílias das 228 vítimas do acidente no mês passado do voo Rio-Paris, disse o presidente-executivo da empresa nesta sexta-feira, 19. "Por agora vamos nos concentrar no primeiro adiantamento que será pago a cada vítima, aproximadamente 17.500 euros (US$ 24.420)", disse o CEO da Air France, Pierre-Henri Gourgeon, em entrevista à rádio RTL.

"Os advogados das nossas seguradoras em todos os países estão conversando com as famílias das vítimas para organizar o pagamento desse adiantamento", disse ele. A Air France no Brasil informou que várias famílias já receberem o adiantamento das indenizações no país.

O Airbus A330 que realizava o voo AF 447 caiu no oceano Atlântico após atravessar uma forte tempestade. As causas do acidentes ainda são desconhecidas. Navios e aeronaves da Marinha e da Força Aérea Brasileira, com ajuda da França, continuam as operações de buscas por corpos e destroços numa área a mais de 800 km do arquipélago de Fernando de Noronha.

Gourgeon descreveu os pagamentos como um gesto de compadecimento por parte da companhia área, não uma admissão de responsabilidade. Passageiros de 32 nacionalidades estavam a bordo do avião que caiu após decolar do Rio em 31 de maio. Entre eles, 61 eram franceses e 58 brasileiros. Os militares que realizam as buscas já resgataram 50 corpos do mar.

Durante visita ao Rio na quinta-feira, na qual participou de uma homenagem às vítimas da tragédia, o presidente do Senado francês, Gérard Larcher, afirmou que o Parlamento vai garantir que a Air France pague as indenizações aos familiares segundo os acordos internacionais, independentemente de suas nacionalidades.

Perguntado sobre o andamento da investigação sobre as causas do acidente, Gourgeon repetiu as palavras de precaução dos investigadores franceses, que esta semana disseram que estavam mais perto de entender o que aconteceu, mas ainda sem qualquer certeza.

Os investigadores disseram que não era possível nesse estágio saber se informações erradas transmitidas pelos sensores de velocidade da aeronave contribuíram para a queda. As caixas-pretas do avião ainda não foram encontradas. Gourgeon disse que não perdeu a esperança de que elas serão achadas por um submarino nuclear francês que participa das buscas a nordeste da costa brasileira.