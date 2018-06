Air France tem outro incidente com sensor

Especial: Passo a passo do voo 447

A informação foi divulgada na noite de terça pelo jornal Le Figaro e confirmada pelo sindicato da categoria. De acordo com o porta-voz da instituição, Erick Derivry, a falha aconteceu no voo AF 1905, que efetuava a ligação entre os Aeroportos de Fiumicino e Roissy-Charles de Gaulle. O avião estava equipado com tubos de pitot - a designação técnica das sondas - de nova geração, modelo BA, produzidas pela Thales Avionics, consideradas de melhor desempenho em situações meteorológicas adversas.

De acordo com o relatório dos pilotos apresentado à Air France, o avião teria sofrido "perda brutal das indicações de velocidade, seguida de perda das informações anemométricas". São essas informações que orientam os demais instrumentos eletrônicos de navegação dos Airbus.

Ainda na noite de terça, a Air France confirmou a pane. "O incidente está ligado às novas sondas", disse a companhia aérea, por meio de sua Divisão de Comunicação. "Ele teve duração de alguns segundos, sem nenhuma consequência sobre os passageiros." A nota informa que uma análise está em curso pelos construtores e pelo Escritório de Investigação e Análises para a Aviação Civil (BEA).

O incidente entre Roma e Paris levanta mais dúvidas sobre o Airbus A330-200 que caiu quando realizava o voo AF 447, entre o Rio e Paris, matando os 228 passageiros e tripulantes que estavam a bordo. As sondas pitot, de um modelo anterior (AA), mas também de fabricação da Thales Avionics, estão no centro das suspeitas sobre as causas do desastre.

Investigadores do BEA, responsáveis pela apuração das causas da tragédia, evitam apontar até o momento a pane das sondas como a falha que teria causado a queda do voo AF 447. Por precaução, os maiores sindicatos de pilotos da Air France exigiram, com sucesso, que a companhia acelerasse a troca das sondas dos Airbus.

De acordo com Derivry, caso as análises técnicas confirmem que a sonda esteve na origem do incidente do voo Roma-Paris, o SNPL poderá exigir que a companhia aérea deixe de lado a marca Thales e adote os pitots da Goodrich, que equipa 70% da frota mundial.

Diligências

O procurador regional da República em São Paulo Sérgio Monteiro Medeiros expediu ofício pedindo à Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) que faça diligências para apurar se as operadoras de modelos Airbus no Brasil substituíram os tubos pitot de suas aeronaves.