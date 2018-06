Air France terá que pagar tratamento a parentes de vítimas

A Air France vai ter que pagar tratamento psicológico e psiquiátrico a parentes de um empresário vítima do acidente com o voo 447 da empresa. No noite do dia 31 de maio, o Airbus da empresa caiu no Oceano Atlântico, causando a morte de 228 pessoas. O avião fazia a rota entre Rio e Paris.

