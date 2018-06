Air France trocará sensores de velocidade de seus A330 e A340

Especial: Os desaparecidos do voo 447

Segundo o comunicado, na próxima semana estarão disponíveis as instruções técnicas que permitam a substituição dos sensores da marca Thales, objeto de polêmica por sua possível implicação no acidente de um de seus aviões no dia 1º de junho, que caiu no oceano Atlântico enquanto fazia a rota Rio-Paris e deixou 228 mortos.

A companhia, que não deu mais detalhes sobre o prazo para essa substituição, acrescentou que sua frota de aviões Airbus da família A320 (de um só corredor) levantam uma problemática diferente e por isso o fabricante europeu não recomenda a substituição.

Assim, assinalou que com a mudança dos sensores Thales AA (de antiga geração), com os quais estavam equipado originalmente, por equipamentos do modelo Thales BA se conseguiu "uma melhora significativa".

A Air France informa que os incidentes descritos desde 2001 com as aeronaves da família A320 tinham a ver com anomalias que tinham acontecido nas camadas baixas da atmosfera.

Eles davam a entender que não tinham a ver com as avarias examinadas desde 2008 nos A330 e A340, registradas nas camadas altas da atmosfera, onde em algumas ocasiões os sensores ficavam cobertos por uma camada de gelo que os inutilizava. Esse tipo de incidente, argumentou a companhia aérea, são raros nos voos de curta e média distância, onde são utilizados os A320.

A Airbus lançou desde a quinta-feira uma recomendação a todas as companhias que operam aviões da família A330/A340 para que substituam pela marca Goodrich pelo menos um dos sensores de medição de velocidade Thales "por medida de precaução".