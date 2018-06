Airbus aterrissa sem autorização e arremete para não bater em Boeing O piloto do Airbus A-320 da TAM que fazia o vôo 3151 Guarulhos-Porto Alegre decidiu arremeter, na madrugada de ontem, quando o avião estava próximo de tocar a pista do Aeroporto Salgado Filho, na capital gaúcha. Dez minutos depois, ele aterrissou e comunicou que havia abortado o pouso ao perceber um Boeing 737 da Gol na pista. Segundo o centro de comunicação social da Aeronáutica, a torre de controle não havia autorizado o pouso do avião da TAM, que levava 151 pessoas. A Aeronáutica vai continuar levantando informações mas, de acordo com os próprios militares, não houve risco de colisão. "O Airbus arremeteu a cerca de 500 pés (170 metros de altura), por decisão do piloto. O pouso não havia sido autorizado", disse um militar. O vôo saiu do Aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, às 23h41 de domingo. Segundo a Aeronáutica, o trem de pouso já havia sido acionado quando o piloto decidiu arremeter. A TAM afirmou, em nota, que o avião "vinha em aproximação normal, em condições visuais plenas" e que o piloto "julgou não haver separação adequada com outra aeronave que estava na pista", arremetendo para poder pousar novamente.