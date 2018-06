Airbus emitiu 24 mensagens de erros em 4 minutos

Sem informação sobre Voo 447, França cogita até terrorismo

Uma das mensagens teria acusado a perda do piloto automático, que poderia ter sido desligado pelos pilotos ou automaticamente por perda de velocidade.

"Pode ter sido uma parada voluntária ou uma pane real. O sistema não detecta se depois isso voltou ao normal", Paul-Louis Arslanian, diretor do BEA, em uma entrevista coletiva nos arredores de Paris.

Os especialistas franceses chegaram à conclusão de que tampouco se pode dizer que as condições meteorológicas eram "excepcionais" na região, embora ressaltem que essa análise não leva em conta a composição interna das nuvens, já que só podem ser feitas a partir de imagens de satélites.

As autoridades da França também fizeram questão de destacar que ainda não têm informações suficientes para determinar com precisão o que aconteceu com o Airbus, já que isso só deve ser possível com a análise das caixas-pretas.

Os investigadores correm contra o tempo para localizá-las no oceano. De acordo com Arslanian, assim que uma zona de busca mais restrita puder ser definida, navios vão vasculhá-la com microfones de profundidade.

No entanto, o especialista fez questão de demonstrar a dificuldade de encontrar os equipamentos, que têm o tamanho de uma pilha grande.

Na sexta-feira, o ministro da Defesa da França, Herve Morin, afirmou que um submarino também foi enviado à região das buscas para ajudar a localizar as caixas pretas com um sofisticado sistema de sonar.