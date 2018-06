Airbus envia nota a clientes e garante segurança A Airbus enviou ontem um comunicado a todos os clientes de A330 e A 340, incluindo uma nota de especificação técnica, assegurando que todos os seus aviões, incluindo modelos com pitots antigos (mais informações nesta página), são seguros. "Com aval do Escritório de Investigações e Análises para a Aviação Civil (BEA, órgãos francês encarregado da investigação sobre a queda do voo 447), a nota técnica indica que, neste momento da investigação, podemos confirmar que a frota equipada com as diversas sondas pitot pode continuar a ser utilizada como era até agora", afirmou um porta-voz à imprensa. Anteontem, a Agência Europeia de Segurança Aérea (Easa) já havia garantido que todos os modelos de Airbus, incluindo os A330, estavam "aptos a voar". Esta semana, pilotos franceses chegaram a ameaçar não voar, se equipamentos antigos não fossem trocados. Há uma semana, a fabricante francesa havia divulgado uma nota técnica, em que retomava as instruções para os pilotos no caso de registro de velocidades incoerentes pelas sondas pitot. O BEA observou, a partir das 24 mensagens de erro captadas nos quatro minutos que provavelmente antecederam a queda do A330 Rio-Paris, que os sensores apresentaram problemas. No entanto, o escritório fez questão de ressaltar que as investigações são preliminares e, mesmo que se comprove essa falha, o avião não ficaria totalmente desgovernado apenas por isso.