Airbus já tinha problema no flap, dizem funcionários da TAM

Funcionários da TAM Linhas Aéreas que trabalham no Aeroporto Internacional de Campo Grande disseram nesta quinta-feira, 2, que o piloto do Airbus prefixo MBK (a mesma aeronave que caiu em Congonhas, São Paulo) reclamou de problemas no flap - sistema de frenagem aerodinâmica nas asas do avião -, ao pousar na noite do dia 16, véspera da tragédia. Veja também: Caixa-preta aponta que piloto não conseguiu desacelerar Airbus CPI quer inquérito sobre vazamento de dados da caixa-preta Quem são as vítimas do vôo 3054 Cronologia da crise aérea Vídeos do acidente Tudo sobre o acidente do vôo 3054 Segundo eles, a equipe de pista fez uma vistoria na aeronave, porém a empresa não confirma o pedido do piloto, segundo nota da diretoria da TAM em São Paulo. Os passageiros de Campo Grande, embarcaram no vôo das 5h da manhã, sem qualquer comunicado a respeito. Segundo a TAM, "quando o Airbus A320 de prefixo MBK chegou em Campo Grande, ainda no dia 16/07/2007, a aeronave foi recebida pela manutenção sem reporte algum de problema". Entretanto, mais adiante acrescenta que "durante a inspeção de pernoite, como parte da rotina, a equipe de manutenção imprimiu um relatório pelo computador de manutenção (Post Flight Report - PFR) da aeronave, que indicou que poderia haver uma falha, classificada como menor, no sensor do flap". A empresa explica que, baseada nessa suspeita, a equipe de inspeção resolveu examinar o problema, apenas utilizando o sistema de computação do Airbus. "Esta equipe, seguindo o manual do fabricante, realizou então o auto-teste do computador LGCIU (Landing Gear Control and Interface Unit). Ao executar este teste, a indicação em questão não mais se apresentou e a aeronave foi liberada". Como ressalva, a TAM ressalta que "é importante lembrar que o LGCIU não tem nenhuma relação com o sistema de freio da aeronave".