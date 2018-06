Airbus não se destruiu durante voo, aponta relatório da França

Especial: Passo a passo do voo 447

Galeria de fotos: buscas do Voo 447

Galeria de fotos: buscas da FAB pelo Voo 447

Galeria de fotos: homenagem às vítimas

Cronologia das tragédias da aviação brasileira

Cronologia dos piores acidentes aéreos do mundo

Um mês após o acidente, as caixas-pretas do Airbus ainda não foram encontradas pelas equipes de busca. S em a caixa preta, os especialistas franceses vão tirar as conclusões sobre o acidente usando informações obtidas a partir dos corpos encontrados, dos destroços e dos avisos do avião antes do acidente, de acordo com a Air France.

Os equipamentos que monitoram a velocidade na parte externa do avião podem ter congelado, o que faria com que a aeronave recebesse informações incorretas e tivesse seu sistema desestabilizado, de acordo com especialistas contratados para fazer o relatório sobre o acidente.

O relatório apresentado aponta que a manutenção do avião corresponde à regulamentação em vigor e não havia problema técnico na aeronave. O voo 447 decolou do Rio sem nenhum problema técnico, um dos três painéis de gerenciamento de radio apresentou problema, mas o equipamento foi invertido com outro painel de gerenciamento, o que não teria causado problemas à aeronave.

Texto ampliado às 10h39 para acréscimo de informações.