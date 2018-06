Airbus ocupado por comitiva de Tarso Genro apresenta problemas e volta para Cumbica

SÃO PAULO - O voo 6820 da companhia aérea Iberia, que levava a comitiva do governador eleito Tarso Genro à Espanha, precisou voltar para o aeroporto internacional de São Paulo, em Cumbica, Guarulhos, na noite de quinta-feira, 11, após apresentar problemas técnicos uma hora após a decolagem.

O Airbus A340, tinha decolado de Guarulhos às 22h13min. Já passavam das 23 horas quando o avião sobrevoava Minas Gerais e o piloto informou aos passageiros e tripulantes que não havia condições técnicas para prosseguir com segurança. Neste momento, os passageiros ficaram apreensivos - incluindo integrantes da comitiva de Tarso. Alguns procuraram a tripulação para obter mais informações e ouviram de comissários de voo que o problema estava no radar da aeronave.

O governador eleito disse não ter entendido o que ocorria quando do comunicado do comandante. "Só entendi quando vi na tela do visor o avião dando meia volta", disse Genro. O avião retornou a Guarulhos em segurança, mas, até o início da madrugada, ainda não havia sido definido o hotel em que os passageiros pernoitariam nem a hora do novo voo rumo a Madri.

Assessores de Tarso tentavam, no final da noite, desmarcar os primeiros compromissos do petista na Espanha. Para esta sexta, sua agenda previa um almoço com empresários e investidores espanhóis, promovido pela Câmara de Comércio Brasil - Espanha e pelo Banco Santander. Tarso tenta transformar o almoço em um jantar, na próxima semana.