Airbus quer sistema via satélite no lugar de caixa preta

Especial: Passo a passo do voo 447

Galeria de fotos: buscas do Voo 447

Galeria de fotos: buscas da FAB pelo Voo 447

Galeria de fotos: homenagem às vítimas

Cronologia das tragédias da aviação brasileira

Cronologia dos piores acidentes aéreos do mundo

"Os dados mais importantes podem, por exemplo, ser transmitidos em tempo real por satélite, como já acontece com as informações relativas à manutenção da aeronave", afirmou o executivo. "Isso é uma questão na qual estamos trabalhando com nossos parceiros e fornecedores."

Os aviões comerciais são obrigados a ter dois gravadores - um para os dados do voo e outro que grava a conversa entre os pilotos -, mas, para obter essas informações, é necessária a recuperação física das caixas. As aeronaves de última geração também transmitem informação via satélite durante o voo, de forma que os mecânicos estejam preparados para atender os aviões logo após a aterrissagem.

Esses dados de manutenção constituem a única informação de que dispõem os investigadores do acidente com o avião que fazia o voo 447 da Air France, entre o Rio de Janeiro e Paris. O avião desapareceu no Oceano Atlântico em 1º de junho com 228 pessoas a bordo. As caixas pretas da aeronave continuam desaparecidas.

"Para melhorar a segurança do transporte aéreo no futuro, devemos assegurar que, no caso de um acidente, possamos recuperar todos os dados do voo", disse Enders.