Al-Jazira convida Lula para palestra no Catar O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai participar do 6.º Fórum Anual da Al-Jazira, rede de televisão com sede em Doha (Catar). Lula será um dos palestrantes do painel O Mundo Árabe em Transição: O Futuro Chegou?, no dia 14. Convidado pela emissora em meio à tensão política na Líbia, o ex-presidente falará sobre a experiência sul-americana para analistas políticos, jornalistas e intelectuais.