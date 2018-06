AL vai receber R$ 25 milhões para mantimentos e remédios

SÃO PAULO - As vítimas das enchentes em Alagoas vão receber emergencialmente R$ 25 milhões em ajuda para a compra de mantimentos, remédios e auxílios emergenciais, segundo informações da Agência Alagoas.

Veja também:

Nordeste tem mais de mil desaparecidos

Lula anuncia liberação de FGTS para vítimas

A informação foi confirmada nesta segunda-feira, 21, durante reunião em Brasília entre o governador de Alagoas, Teotônio Vilela Filho, e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que assegurou que não faltarão recursos para socorrer os atingidos por fortes chuvas desde a última quinta-feira, 17, em Pernambuco e Alagoas.

Reunião

Será realizada nesta terça-feira, 22, uma nova reunião do Gabinete de Crise, coordenado pela Casa Civil e pelo Gabinete de Segurança Institucional, para, junto com autoridades dos Estados de Alagoas e de Pernambuco, avaliar os estragos e a forma de envio de ajuda.

Bolsa Família

Também foi confirmado o adiantamento do Bolsa Família para as famílias atingidas, assim como mecanismos para facilitar linhas de crédito para pequenos e médios comerciantes atingidos com as chuvas e a liberação do FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço) para 70% das pessoas que têm direito ao Fundo. Estas poderão sacar um valor máximo de R$ 4.650,00. Os demais 30%, que tem direito ao FGTS, poderão sacar apenas valores menores.