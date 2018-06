Alagamento interdita pista da Anchieta A pista central Rodovia Anchieta, sentido capital-litoral, foi interditada às 17h45 devido ao alagamento do Ribeirão dos Couros, na região do São Bernardo do Campo, no ABC paulista, na altura do quilômetro 13. O tráfego está sendo desviado para a pista marginal sul. De acordo com informações da concessionária Ecovias, ainda não há lentidão no local. A forte chuva que cai na cidade já complica o trânsito e os motoristas que trafegam pela capital paulista na tarde desta quarta-feira enfrentam um congestionamento de 84 quilômetros, bem acima da média para o horário das 17h30, que costuma ser de 47km. De acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), os piores trechos estão na pista expressa, na Marginal do Tietê, sentido Lapa-Penha, onde a lentidão é de cerca de nove quilômetros, desde a Ponte do Piqueri até o Estádio do Canindé. Na Avenida 23 de Maio, sentido Aeroporto, o trânsito é ruim por aproximadamente sete quilômetros, desde a Praça das Bandeiras até o Viaduto Indianápolis. Já a Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, na via expressa, a morosidade é de cerca de cinco quilômetros e meio, entre as pontes Jaguaré e Ary Torres.