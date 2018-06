Alagamento interdita pistas da via Anhangüera em Cajamar As duas pistas da Rodovia Anhangüera, no trecho de Cajamar, no interior de São Paulo, permaneciam interditadas por volta das 8h30 desta quinta-feira, 8, após serem bloqueadas devido ao alagamento das pistas, por volta das 3 horas, devido ao alagamento das faixas. A AutoBan, concessionária que administra o sistema Anhangüera-Bandeirantes, montou dois desvios, às 8 horas. A via Anhangüera foi bloqueada na altura do km 50, região de Jundiaí, e os usuários que seguiam em direção a São Paulo tinham a opção de utilizar a Rodovia dos Bandeirantes. No outro sentido, indo em direção ao interior do Estado, os motoristas tinham a opção de utilizar o Rodoanel Mário Covas, pegando a saída 22-B. Por conta dos desvios, a lentidão que se formou nos dois sentidos já havia se normalizado. Devido ao excesso de veículos e pela chuva que ainda caía na cidade, havia lentidão entre os Kms 18 e 13 da Bandeirantes, já na chegada à capital. A concessionária AutoBan disse que ainda não há previsão para a liberação da pista. Esta matéria foi atualizada às 9h07 para atualização de informações.