Alagoas recebe R$ 200 mi para reconstruir casas destruídas pelas chuvas

SÃO PAULO - O Ministério da Integração Nacional divulgou nesta quinta-feira, 26, no Diário Oficial da União, portaria que autoriza o repasse de R$ 200 milhões para a reconstrução do Estado de Alagoas.

Em junho, os municípios alagoanos sofreram com as enchentes. Escolas, casas e estradas ficaram danificadas com as fortes chuvas.

Os recursos autorizados pela Portaria 566 são parte dos R$ 550 milhões anunciados pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva durante visita às áreas afetadas.

Foram repassados R$ 275 milhões para cada um dos estados - R$ 25 milhões logo após a catástrofe, para a compra de alimentos, remédios e mantimentos emergenciais; R$ 50 milhões para limpeza de ruas e reparo nas cidades; e R$ 200 milhões para compra de terrenos, desapropriações e reconstrução de prédios públicos.

(COM INFORMAÇÕES DA AGÊNCIA BRASIL)