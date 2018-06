Alagoas registra uma morte por causa das chuvas

Julia Baptista, da Central de Notícias

ALAGOAS- Pelo menos uma pessoa morreu e centenas estão desabrigadas no interior de Alagoas por causa da forte chuva que atinge o estado desde a noite de quinta-feira, 8, informou o Corpo de Bombeiros de Alagoas.

Em Arapiraca, no agreste alagoano, um homem de 43 anos morreu depois de ter caído em um bueiro e ser levado pelas águas.

Já Santana do Mundaú, no leste do estado, está ilhada em função da queda de uma ponte que dá acesso ao município.

Em Marimbondo, também no agreste de Alagoas, o nível da água do rio subiu e invadiu casas, deixando, ao menos, 200 desabrigados.