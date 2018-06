Alarme falso de incêndio em vôo assusta passageiros no Rio

O alarme falso de incêndio apresentado no painel de controle de um Boeing 747, da British Airways, assustou os passageiros do vôo 1247, que pousou no Rio de Janeiro às 7h27 desta quarta-feira, 11, vindo de Londres, de acordo com a Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero). Um erro no painel avisava os pilotos de que aeronave estaria pegando fogo. Equipes da Brigada de Incêndio do Aeroporto Internacional Tom Jobim retiraram todos os passageiros e confirmaram o alarme falso. Ninguém ficou ferido. A pista de pouso do Tom Jobim ficou interditada por mais de uma hora e o avião foi transferido para um hangar do aeroporto para passar por uma perícia. Antes, bombeiros examinaram o avião, mas nada foi encontrado. A assessoria de imprensa da empresa aérea British Airways não foi encontrada para confirmar as informações. (Colaboraram Pedro Dantas, do Estadão e Solange Spigliatti, do estadao.com.br)