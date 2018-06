Alça de acesso da Washington Luís fica interditada até 2ª

Luciana Fadon Vicente, do Estadao.com,

Uma das faixas da avenida Washington Luís e a alça de acesso à avenida Vicent Rao, na Zona Sul da capital, devem permanecer interditadas até a manhã da segunda-feira, 4.

Um guindaste foi montado neste domingo em uma das faixas da avenida Washington Luís para a retirada de uma carreta. De acordo com as previsões preliminares da CET, os trabalhos deveriam ter sido concluídos por volta das 17h de hoje, mas devido à dimensão e peso do veículo haverá atraso para a liberação da pista.

A via está bloqueada desde a madrugada de sábado, quando um a carreta, que transportava um transformador elétrico com 92 metros de comprimento e mais de 400 toneladas, bateu em um muro do local ao tentar fazer uma curva. Um poste também foi atingido, interrompendo o fornecimento de energia na região por algumas horas.

A CET aconselha ao motorista evitar a região e usar como alternativa a Marginal Pinheiros e avenidas adjacentes.

Texto atualizado às 17h56