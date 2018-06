Alckmin afirma que governo quer abrir investigação

Alckmin disse que o Estado apenas libera as verbas definidas pelos deputados por meio de emendas. "É importante destacar que o governo do Estado não faz licitação. O governo transfere recursos para o município e o município licita e executa a obra", argumentou, isentando sua administração de responsabilidade sobre as supostas irregularidades.

Segundo o governador, as informações sobre as emendas liberadas já foram publicadas na internet. Ele disse também que os próximos convênios serão publicados com a indicação das cidades beneficiadas, do autor da emenda e da secretaria de Estado que liberou os recursos. "É rigor absoluto, transparência total", afirmou. / DAIENE CARDOSO