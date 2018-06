Alckmin alega reestruturação e esvazia Afif

A pasta perdeu, anteontem, por meio de decreto publicado no Diário Oficial, o Conselho Estadual de Petróleo e Gás Natural para a Secretaria de Energia, tocada por José Aníbal. Na prática, a ação retirou poderio político do vice, que era efetivamente o coordenador do conselho e responsável por projetos de exploração de petróleo no Estado.

No entanto, o governador negou "questão partidária" na ação. "(Esvaziamento da pasta) é uma interpretação equivocada", afirmou, após evento no Palácio dos Bandeirantes. "Até porque, se você tem uma Secretaria de Energia, não tem como petróleo e gás não estarem dentro de sua responsabilidade", disse.

Aníbal fez coro a Alckmin e negou que houvesse intenção partidária na mudança. Ele afirmou, apenas, que a decisão é antiga e que a formatação e a atuação do conselho está em estudo.

Afif não compareceu ao evento e, procurado, preferiu não comentar o caso. Reservadamente, porém, aliados do governador não escondem a contrariedade com a decisão de Afif e afirmam que o vice passará, a partir de agora, a colher os frutos da migração para o PSD, que consideraram açodada. "Não dá para esconder que há um descontentamento", disse um tucano.