Alckmin defende faxina permanente Para o governador Geraldo Alckmin, a "faxina" promovida pela presidente Dilma Rousseff no governo não deve parar. "A faxina é interminável, é um trabalho permanente, que tem de ser feito em todos os níveis de governo", afirmou. "E não ter nenhuma tolerância com malfeito, com desperdício, com desvio de dinheiro."