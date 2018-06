Alckmin defende Serra e liga Lula a escândalos O ex-governador de São Paulo e candidato do PSDB à presidência da República, Geraldo Alckmin, classificou hoje de "descabida" as declarações do seu rival, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, de que o candidato ao governo de São Paulo pelo seu partido, José Serra, foi preconceituoso em relação aos nordestinos ao afirmar que o problema da educação no Estado estava ligado à migração. Segundo Alckmin, na realidade foi o presidente que deu as costas ao povo brasileiro, à Justiça e aos bons costumes, a partir do momento que trabalhou ao lado de vários parlamentares e assessores envolvidos em escândalos de corrupção. "Isso que é grave", disse, lembrando do caso Waldomiro, do Mensalão e, mais recentemente, da máfia dos Sanguessugas. Questionado sobre a denúncia de que o senador Antero Paes de Barros (PSDB-MT) estaria envolvido no esquema da máfia dos Sanguessugas, feita à revista Veja pelo empresário Luiz Antônio Vedoin, Alckmin disse que é preciso primeiro ouvi-lo para depois julgá-lo. O ex-governador disse que o seu partido já teve um caso parecido com um deputado no Rio de janeiro, que foi expulso e desligado do partido. O candidato classificou ainda de "arrogante" a declaração de Lula de que a eleição já está ganha, ressaltando que a campanha está só começando. "Isso é subestimar a inteligência das pessoas, porque o debate está só começando", afirmou. Alckmin disse ainda que a eleição terá segundo turno, o que na sua opinião é bom para o eleitorado, que poderá comparar melhor os postulantes ao Palácio do Planalto. "Tem candidato aí com salto número 15. Eu vou com as sandálias da humildade", brincou. Otimista, o ex-governador disse que considera o segundo turno é uma nova eleição e que, por isso, é importante ter tranqüilidade. "Não vou fazer uma campanha errática, baseada em pesquisa, mas falando a verdade para a população, mostrando o que pode ser feito e que o Brasil pode andar muito melhor". O candidato reconheceu que não é conhecido no Brasil, mas afirmou que sua mensagem está sendo bem recebida pelo povo, que segundo ele quer conhecer suas propostas e saber o que já fez como governador. O candidato esteve em almoço beneficente organizado pela Irmandade de São Benedito, na quadra da Escola de Samba Império da Casa Verde, em São Paulo. Conversou com a comunidade, almoçou feijoada e dançou com uma senhora ao som da música Ébano, de Alcione. Na ocasião, o candidato destacou à imprensa que a população negra brasileira deverá ter tratamento diferenciado no seu governo. "Já temos uma experiência aqui em São Paulo, onde os alunos de escola pública e afro descendente ganham pontos na classificação do Enem", afirmou. Segundo Alckmin, o programa elevou em 57% a participação de estudantes negros, pardos e índios na Unicamp. O objetivo, disse, é estender o modelo para todo o Brasil. A exemplo do que fez em São Paulo, Alckmin disse que quer abrir para todo o País a titulação das comunidades de quilombos, o que na sua opinião é importante para preservar a cultura nacional. O candidato do PSDB afirmou que o meio ambiente é outro tema de destaque no seu programa de governo. Segundo ele, o maior inimigo nesse campo é a burocracia. Segundo ele, a demora para obtenção de licenças ambientais empurra muitas empresas para a clandestinidade. "Vamos dar agilidade a esse trabalho." O tucano disse também que pretende estimular o uso de energia limpa, as termelétricas e o uso do gás natural, como forma de reduzir a poluição.