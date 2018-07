Alckmin depõe sobre seqüestro de Patrícia Abravanel O governador Geraldo Alckmin prestou depoimento hoje na 30ª Vara Criminal no Fórum da Barra Funda, na zona oeste, no inquérito que apura o seqüestro de Patrícia Abravanel, filha do empresário e apresentador Silvio Santos. O governador foi arrolado como testemunha pelo advogado do seqüestrador Fernando Dutra Pinto. A segunda pessoa a depor foi o secretário de Segurança Pública, Marco Vinicio Petrelluzzi.