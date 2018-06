Alckmin diz que não recebeu oferta de ajuda à segurança

SÃO PAULO - O governo do Estado de São Paulo distribuiu nesta terça, 30, uma nota à imprensa em que afirma não ter recebido ofício do Ministério da Justiça com oferta de ajuda ao governo estadual no combate à onda de violência desencadeada por grupos criminosos no Estado.

"Assim que o receber, adotará todas as providências para intensificar a cooperação no combate ao crime, inclusive no intercâmbio de informações para o aperfeiçoamento do controle das fronteiras'', diz a nota.

O governador Geraldo Alckmin afirma que "toda colaboração do governo federal na Segurança Pública é bem-vinda".