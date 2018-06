Alckmin fica sem o apoio de Simon e Fogaça O candidato do PSDB à Presidência da República, Geraldo Alckmin, visitou o senador Pedro Simon no diretório estadual do PMDB, e o prefeito de Porto Alegre, José Fogaça, no Paço Municipal, no final da tarde desta sexta-feira, mas saiu sem declarações formais de apoio dos dois líderes políticos gaúchos. De Simon, ao menos ouviu que o senador não votará em Lula. "Não posso fazer isso enquanto Lula não fizer um mea culpa por diversos fatos que aconteceram neste País", disse Simon. Ao seu lado, Alckmin sorriu. Por enquanto, o senador prefere manter a neutralidade porque alega que a prioridade é a reeleição do governador Germano Rigotto, que concorre contra vários partidos, inclusive o PSDB e o PT. Apesar de pressionado pelo presidente nacional do PPS a apoiar Alckmin, o prefeito Fogaça também preferiu manter a neutralidade. Tenho muitos partidos na minha base de apoio, entre eles o PDT, que tem candidato à Presidência da República. Por isso não vou me manifestar."