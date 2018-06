Alckmin já cogita conversar com PSD O governador Geraldo Alckmin (PSDB) mostrou-se favorável ontem ao diálogo em torno de uma aliança entre os tucanos e o PSD para as eleições de 2012. Uma aproximação com a sigla criada pelo prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab, tem sido defendida por parte dos tucanos como forma de amenizar a crise pela qual passa a oposição. "Essa questão eleitoral está distante ainda, mas sempre é bom conversar", disse Alckmin.