Alckmin nega crise e vê desfiliação como ''questão municipal''

A saída de Fruet soma mais uma perda ao PSDB, que no primeiro semestre teve a desfiliação de seis vereadores paulistanos. A ida de Fruet para um novo partido no Paraná é o desfecho de uma crise que se estende desde o início do ano. Após perder a corrida ao Senado, em 2010, o ex-deputado iniciou articulações dentro do PSDB para se viabilizar como candidato à prefeitura de Curitiba em 2012. Mas encontrou resistência do governador Beto Richa (PSDB).