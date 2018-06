Alckmin organiza mais uma homenagem a FHC O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, ofereceu ontem, no Palácio dos Bandeirantes, um jantar em homenagem aos 80 anos do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. O tucano vem sendo homenageado pelo partido nas últimas semanas e as ações de sua administração enaltecidas, apesar de durante a campanha presidencial o PSDB ter optado por não mencioná-lo e sequer convidá-lo a participar das propagandas eleitorais.