Alckmin participa de convenção do PHS

O candidato do PSDB ao governo de São Paulo, Geraldo Alckmin, participou ontem da convenção paulista do PHS que confirmou apoio ao tucano na corrida estadual. A legenda conta com Oscar Silva como candidato à Presidência, que prega o fim do Imposto de Renda e do IPI. O PHS é o sétimo partido a aderir à coligação de Alckmin. A sigla, porém, não vai agregar tempo de TV à campanha tucana, pois não tem assento no Congresso.