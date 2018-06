Alckmin pede votos para Serra O candidato do PSDB ao governo de São Paulo, Geraldo Alckmin, gastou quase a metade de seus três minutos reservados para as considerações finais no debate pedindo voto para o presidenciável de seu partido, José Serra, de forma enfática. "Eu peço seu voto ao nosso candidato a presidente, o Serra", disse Alckmin. "Quero trazer uma palavra de apoio ao nosso candidato Serra, que nós conhecemos, um homem de experiência, foi um grande ministro da Saúde", disse o candidato, alongando-se na descrição dos cargos de Serra no governo. "Serra é um homem correto, preparado, vocacionado."