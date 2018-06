Alckmin promete reduzir impostos e taxas de juros O candidato do PSDB à Presidência da República, Geraldo Alckmin, prometeu nesta quinta-feira que se for eleito vai reduzir os impostos no País e aumentar os investimentos. Em entrevista ao vivo para o Jornal da Band, da Rede Bandeirantes, ele destacou: "Vamos manter a estabilidade de preços, mas pisando no acelerador". Ao defender a redução dos impostos e o aumento dos investimentos, o tucano disse que isso será possível através de uma política fiscal de melhor qualidade e da melhoria dos serviços públicos. Alckmin disse também que pretende reduzir a taxa de juros, por meio de "uma política fiscal de melhor qualidade". Sem citar porcentuais, o candidato do PSDB prometeu ainda que, se vencer o pleito de outubro, irá recuperar as perdas dos benefícios dos aposentados. "Os aposentados terão todo o nosso compromisso de recuperar suas perdas e vou trabalhar para implementar o que não foi feito", disse ele. E complementou: "Foi aprovada a reforma, mas as leis continuam engavetadas". O tucano disse, ainda, que pretende manter o programa Bolsa Família, uma das principais bandeiras do presidente Lula, mas fez questão de dizer que este projeto é resultado dos programas Bolsa Escola, Bolsa Alimentação e Vale Gás, implantados na gestão do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (PSDB). "Vou manter (o programa), mas fazer o que o Brasil precisa, que é crescer para gerar renda e salário. Este é o nosso compromisso, agenda do crescimento e educação", emendou. Alckmin foi o segundo presidenciável a ser entrevistado pelo Jornal da Band, a primeira entrevista desta série foi com a candidata Heloísa Helena do PSOL.