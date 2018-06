Alckmin promete utilizar Exército para combater violência O candidato à presidência da República pelo PSDB, Geraldo Alckmin, disse nesta quinta-feira, 3, em São João da Boa Vista (SP) que pretende utilizar o Exército para combater a violência no País. Além disso o candidato disse que vai fazer mudanças na lei de execuções penais brasileira. "Hoje a lei é muito dura para os pequenos, e muito fraca para o crime organizado. Vamos fazer a progressão penitenciária para os pequenos e endurecer com o crime organizado", afirmou o candidato. O candidato tucano quer reforçar a polícia de fronteira com a presença da Polícia Federal e das Forças Armadas"Por trás dos problemas de violência você tem o tráfico de drogas, de armas e a lavagem de dinheiro". Alckmin também defendeu que seja estabelecida metas de redução da criminalidade em todos os estados brasileiros, além da criação de um sistema inteligente de banco de dados para combater o crime.