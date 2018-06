Alckmin quer nome de consenso para PSDB municipal

A iniciativa, de acordo com tucanos, tem como intuito não criar atritos com a bancada da sigla na Câmara Municipal, que tem insistido na candidatura de um vereador para o posto.

Em 2008, 11 dos 12 vereadores da bancada do PSDB declararam apoio à reeleição do atual prefeito Gilberto Kassab (DEM), em oposição à candidatura da legenda, capitaneada na época por Alckmin. O governador quer ter influência direta na escolha do nome para a sucessão. O preferido de Alckmin para comandar o partido na capital é o secretário de Gestão Pública do Estado, Júlio Semeghini. Os vereadores pleitearam um nome que faça parte da Câmara Municipal para também dar as cartas na disputa de 2012.