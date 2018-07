Alckmin responde a críticas de Marta O governador do estado de São Paulo, Geraldo Alckmin, respondeu, nesta sexta-feira à noite às críticas da prefeita de São Paulo, Marta Suplicy, que disse, nesta sexta-feira, que a prefeitura não vai assumir sozinha a responsabilidade pelas enchentes na cidade. "Essa história de empurrar a culpa para os outros não é a forma correta e adequada de enfrentar o problema. Não vou adotar o mesmo procedimento da prefeita, porque sei que a responsabilidade é de ambos", declarou. O governador destacou que o Estado está fazendo o que prometeu para combater os alagamentos na capital. "Tanto é que estamos fazendo a nossa parte, que, nas chuvas desta quinta, o Tietê não transbordou. Isto já é resultado do desassoreamento do rio. E ainda vamos fazer mais. Em 60 dias, deve estar concluído o processo licitatório para a obra de aprofundamento da calha do Tietê", completou. Alckmin aproveitou ainda para listar as demais iniciativas do governo estadual no enfrentamento das enchentes. "Já fizemos seis piscinões na bacia do Tamanduateí, na região do ABC, e outros dois na bacia do Pirajussara. Além disso, vamos construir mais seis." O governador deu as declarações na cidade universitária, onde participou da solenidade de posse do novo reitor da USP, Adolpho José Melfi.