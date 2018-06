Alckmin se encontra com Temer em São Paulo O candidato da coligação PSDB-PFL à Presidência da República, Geraldo Alckmin, terá hoje encontro em São Paulo com o presidente do PMDB, Michel Temer, de quem receberá pessoalmente o apoio. Apesar do adiamento da reunião do conselho político da campanha de Alckmin para a próxima semana, o candidato deve se reunir com líderes do PSDB e com a cúpula do PFL. No encontro que terá às 18 horas com os pefelistas, Alckmin irá conversar sobre sua visita ao Rio de Janeiro com o líder do partido na Câmara, Rodrigo Maia. Na avaliação do comando da campanha, o candidato tucano tem de estar mais presente no Rio de Janeiro, Estado que representa uma parcela grande do eleitorado brasileiro. O quadro eleitoral no Rio de Janeiro é delicado uma vez que o PMDB tem candidato próprio (o senador Sérgio Cabral), o PFL apóia a candidata do PPS, deputada Denise Frossard, e o PSDB lançou o nome do deputado Eduardo Paes ao governo.