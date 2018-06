Alckmin tenta acordo, mas PSDB chega sem unidade a convenção

Nas vésperas da convenção estadual do PSDB, o partido não conseguiu bater o martelo em torno dos nomes que irão compor a Executiva da legenda no Estado de São Paulo, principal reduto oposicionista do País.

O governador Geraldo Alckmin começou a articular diretamente um acordo entre diferentes alas do partido, mas não obteve a garantia de que um racha será evitado no encontro da sigla, marcado para amanhã, na Assembleia Legislativa paulista.

Em um jantar na segunda-feira, os secretários do governo Alckmin fecharam um acordo com a bancada de deputados federais para que o novo presidente da legenda seja o deputado estadual Pedro Tobias, que conta com o apoio de Alckmin. Também fecharam questão em torno do deputado federal Vaz de Lima, que foi líder do governo na Assembleia na gestão de José Serra, para a secretaria-geral.

Ocorre que o atual secretário-geral, César Gontijo, não aceita retirar a candidatura e deve disputar a reeleição. Com bom trânsito na base do PSDB, o tucano conta com o apoio do secretário paulista de Energia, José Aníbal, um dos cotados na legenda para disputar a Prefeitura em 2012.

Alckmin ligou na quarta-feira para Gontijo e o sondou sobre a possibilidade dele retirar a sua candidatura. O Estado apurou que Gontijo não pretende desistir da disputa. Os deputados federais também informaram aos emissários de Alckmin que não querem disputar a secretaria-geral no voto e que, se Gontijo insistir, os parlamentares vão se retirar da composição da Executiva estadual. "Não vamos aceitar disputa avulsa. Se isso acontecer, o acordo está rompido", afirmou um dos deputados federais envolvidos nas negociações.

No encontro firmado entre os secretários de Alckmin e os deputados federais, além da secretaria-geral, os parlamentares teriam direito à primeira-vice-presidência e mais um outro cargo.

O governador, que conversou com Serra sobre o tema em encontro no Palácio dos Bandeirantes na terça-feira, quer evitar uma crise nos moldes da que houve na eleição da Executiva municipal do partido. Há 15 dias, seis vereadores do PSDB anunciaram a saída do partido, depois de não ter sido costurado um acordo com os diferentes grupos tucanos que iriam compor a Executiva municipal da sigla.

No encontro de amanhã, os 105 integrantes do diretório estadual vão eleger 17 integrantes da Executiva paulista.

Justificativa

CLAUDIO SALVETTI D"ANGELO

JUIZ DA 2ª VARA DISTRITAL DE JANDIRA (NO TEXTO DA SENTENÇA)

"Os atos praticados foram contrários aos princípios que regem a administração pública: legalidade, supremacia do interesse público sobre o particular, razoabilidade e moralidade administrativa"