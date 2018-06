Alckmin vence Lula no Orkut A nova ferramenta utilizada pelos candidatos à Presidência para conquistar votos é o site de relacionamento Orkut, da empresa de busca Google. O tucano Geraldo Alckmin é o que detém a maior comunidade. Até às 15h36 desta sexta-feira, 18, eram 82.620 membros. Já na comunidade "Nós votamos Lula Presidente", são 47.027 membros filiados. A candidata do PSOL, Heloísa Helena, possui 45.434 membros em sua comunidade. O candidato do PDT, Cristovam Buarque, possui 1.434 membros. Na comunidade de Alckmin, a mensagem: "A maior comunidade de um candidato a presidente. Já vencemos no Orkut". Lá, o usuário encontra a opção de colar um adesivo virtual na sua foto com o nome e o número do candidato. Além dos presidenciáveis, é fácil encontrar comunidades de candidatos a outros cargos, de diversos partidos. O Brasil é hoje o País com maior número de membros no Orkut, com aproximadamente 15 milhões de usuários.