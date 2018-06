O ministro do STJ Aldir Passarinho Junior foi empossado no cargo de corregedor-geral da Justiça Eleitoral pelo presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Carlos Ayres Britto. Carioca, Passarinho é formado em Direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), com especialização em Advocacia de Empresas pelo Instituto de Direito de Empresa da Faculdade Cândido Mendes, no Rio.