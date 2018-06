Alegria da Vai-Vai levanta povo da arquibancada Por volta das 6h40 da madrugada deste sábado de carnaval, a Vai-Vai do Bexiga pisou no sambódromo, mostrando muita força, garra e alegria, com todos os seus 4.500 integrantes cantando o samba-enredo na ponta da língua. O entusiasmo contagiou imediatamente o povo da arquibancada, que cantou, agitando milhares de bandeiras preto-e-branco. Entusiasmo parecido, só mesmo quando, no começo do desfile, entrou a Gaviões da Fiel - outra escola tão corintiana quanto a Vai-Vai Penúltima escola a desfilar no primeiro dia de desfile do Grupo Especial de São Paulo, a Vai-Vai entra com pinta de campeã. A empolgação atinge da primeira à ultima ala. Lá, no fim do desfile, a ala "Água", com paraplégicos, é pura alegria.